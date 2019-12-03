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3 грудня • оновлено в 20:29
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Спалахнув верхній поверх: у Києві потужна пожежа охопила елітну висотку. Відео НП

3.8т
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У Києві у вівторок, 3 грудня, сталася серйозна пожежа в одній із багатоповерхівок.

НП відбулася ввечері в елітному житловому комплексі "Новопечерські Липки". Відповідне відео опублікував "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook.

Інформація про постраждалих встановлюється, на місці працюють рятувальники. Судячи із ролика очевидців, вогонь палає на верхніх поверхах.

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Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Дніпровському районі Києва спалахнула пожежа в дитячому садку.

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Читайте всі новини по темі "Пожежа в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Пожежа в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа видео
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