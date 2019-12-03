Спалахнув верхній поверх: у Києві потужна пожежа охопила елітну висотку. Відео НП

У Києві у вівторок, 3 грудня, сталася серйозна пожежа в одній із багатоповерхівок.
НП відбулася ввечері в елітному житловому комплексі "Новопечерські Липки". Відповідне відео опублікував "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook.
Інформація про постраждалих встановлюється, на місці працюють рятувальники. Судячи із ролика очевидців, вогонь палає на верхніх поверхах.
Пожежа в Києві
Скрін відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Дніпровському районі Києва спалахнула пожежа в дитячому садку.
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