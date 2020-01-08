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8 січня • оновлено в 20:02
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"Назавжди залишаться в небі": у "Борисполі" створили меморіал загиблому екіпажу МАУ. Зворушливі фото та відео

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Українці сумують за членами екіпажу, які загинули під час катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня.

Так, в аеропорту "Бориспіль" (біля Києва) розмістили фотографії жертв катастрофи, біля яких залишають квіти та свічки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ на Telegram-каналі, опублікувавши фото тимчасового "меморіалу" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"В аеропорту згадують український екіпаж, який назавжди залишиться в небі... Легкого вам польоту, птахи", – сказано в повідомленні.

Падіння літака МАУ

Падіння літака МАУ

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Бориспіль

Бориспіль

Фото: Володимир Рунець

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Бориспіль
Теги
аеропорт Бориспіль літак МАУ фотографии видео
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