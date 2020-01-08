"Назавжди залишаться в небі": у "Борисполі" створили меморіал загиблому екіпажу МАУ. Зворушливі фото та відео

Українці сумують за членами екіпажу, які загинули під час катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня.
Так, в аеропорту "Бориспіль" (біля Києва) розмістили фотографії жертв катастрофи, біля яких залишають квіти та свічки.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ на Telegram-каналі, опублікувавши фото тимчасового "меморіалу" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"В аеропорту згадують український екіпаж, який назавжди залишиться в небі... Легкого вам польоту, птахи", – сказано в повідомленні.
Падіння літака МАУ
Колаж
Бориспіль
Фото: Володимир Рунець
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
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