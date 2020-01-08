"Назавжди залишаться в небі": у "Борисполі" створили меморіал загиблому екіпажу МАУ. Зворушливі фото та відео

Українці сумують за членами екіпажу, які загинули під час катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня.

Так, в аеропорту "Бориспіль" (біля Києва) розмістили фотографії жертв катастрофи, біля яких залишають квіти та свічки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ на Telegram-каналі, опублікувавши фото тимчасового "меморіалу" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"В аеропорту згадують український екіпаж, який назавжди залишиться в небі... Легкого вам польоту, птахи", – сказано в повідомленні.

Падіння літака МАУ Колаж

Бориспіль Фото: Володимир Рунець

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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