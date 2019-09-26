"Тут їде одне бидло!" У Києві псевдосвященик влаштував розбірки з прокльонами в маршрутці

У Києві в маршрутці №535 неадекват, заявивши, що його вдарили, почав погрожувати пасажирам.

Відповідне відео на сторінці у Facebook опублікував "Київ Оперативний" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Чоловік влаштував скандал, назвавшись священиком і стверджуючи, що "захищав Україну". Він розмовляв по телефону нібито з поліцейськими і вимагав, щоб вони приїхали на виклик.

Скрін відео

"Тут їде мерзота, яка за гомосексуалістів. Тут їде мерзота, яка за вбивство дітей... Тут мерзота їде, бидло, одне бидло!" – заявив він.

"Ти зараз мені відповіси, ти зараз будеш сидіти, мерзото, ти вдарив священика!" – звернувся він до одного з пасажирів маршрутного таксі. На кількох чоловіків він накричав, пригрозивши, що ті "помруть від раку і чорної хвороби".

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Як писав OBOZREVATEL, раніше в селищі Краснопілля Дніпропетровської області водії маршрутки і шкільного автобуса не поділили пасажирів. Чоловіки влаштували розбірки на очах у школярів.

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