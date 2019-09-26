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27 вересня • оновлено в 19:04
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"Тут їде одне бидло!" У Києві псевдосвященик влаштував розбірки з прокльонами в маршрутці

13.2т Читати матеріал російською

У Києві в маршрутці №535 неадекват, заявивши, що його вдарили, почав погрожувати пасажирам.

Відповідне відео на сторінці у Facebook опублікував "Київ Оперативний" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Чоловік влаштував скандал, назвавшись священиком і стверджуючи, що "захищав Україну". Він розмовляв по телефону нібито з поліцейськими і вимагав, щоб вони приїхали на виклик.

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"Тут їде одне бидло!" У Києві псевдосвященик влаштував розбірки з прокльонами в маршрутці

Скрін відео

"Тут їде мерзота, яка за гомосексуалістів. Тут їде мерзота, яка за вбивство дітей... Тут мерзота їде, бидло, одне бидло!" – заявив він.

"Ти зараз мені відповіси, ти зараз будеш сидіти, мерзото, ти вдарив священика!" – звернувся він до одного з пасажирів маршрутного таксі. На кількох чоловіків він накричав, пригрозивши, що ті "помруть від раку і чорної хвороби".

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Як писав OBOZREVATEL, раніше в селищі Краснопілля Дніпропетровської області водії маршрутки і шкільного автобуса не поділили пасажирів. Чоловіки влаштували розбірки на очах у школярів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
маршрутка скандали видео
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Старий пердун бреше і рота не кривить, буде писати заяви до поліції, задовбе усіх. Є такі невиправні старикашки-какашки, це коли бидло отримає хоч якусь освіту (включаючи релігійну, набирають старих на лекції, но сана після 45 не дають), але по верхам, достатньо тільки щоб читати "лекції для колгоспників". Дуже мерзенні потвори.
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