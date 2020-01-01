Головна Новини
1 січня • оновлено в 20:44
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ дайджест

Зрадив Україну: в центрі Києва спалився фанат Росії

1.9т
Читати матеріал російською

Російські пропагандисти отримали ексклюзивні фото з факельної ходи на честь дня народження Степана Бандери, яка пройшла в Києві 1 січня.

Так, видання RT на своєму Telegram каналі опублікувало кілька знімків зі своїми водяними знаками прямо з української столиці. Вказується, що фото надані російським агентством Ruptly (частина міжнародної телевізійної мережі RT).

"У центрі Києва зараз так", – підписали фотографії пропагандисти. Ймовірно, один із фотографів, який був присутній на марші, продав знімки Ruptly.

Смолоскипна хода в Києві-2020

Смолоскипна хода в Києві-2020

Колаж

Новини
Степану Бандері - 111 років: найяскравіші цитати легендарного українського ідеолога
Хода в Києві на честь дня народження Бандери

Хода в Києві на честь дня народження Бандери

Telegram канал RT

Хода в Києві на честь дня народження Бандери

Хода в Києві на честь дня народження Бандери

Telegram канал RT

Хода в Києві на честь дня народження Бандери

Хода в Києві на честь дня народження Бандери

Telegram канал RT

Хода в Києві на честь дня народження Бандери

Хода в Києві на честь дня народження Бандери

Telegram канал RT

Інші фото та відео, а також подробиці ходи 1 січня Києві, пропонуємо подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення прийняла Верховна Рада восьмого скликання.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Новини Києва та Київської області Факельні ходи на честь Степана Бандери
Місце
Україна Київ
Тег
фотографии
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
7
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
А как он спалили насра-л на ссаную тряпку усраины, респект.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Мама, вызывай ментов!_____
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
непорядок. Он должен бы кричать: Мамо, виклiкай ментів!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги