Зрадив Україну: в центрі Києва спалився фанат Росії

Російські пропагандисти отримали ексклюзивні фото з факельної ходи на честь дня народження Степана Бандери, яка пройшла в Києві 1 січня.
Так, видання RT на своєму Telegram каналі опублікувало кілька знімків зі своїми водяними знаками прямо з української столиці. Вказується, що фото надані російським агентством Ruptly (частина міжнародної телевізійної мережі RT).
"У центрі Києва зараз так", – підписали фотографії пропагандисти. Ймовірно, один із фотографів, який був присутній на марші, продав знімки Ruptly.
Смолоскипна хода в Києві-2020
Колаж
Хода в Києві на честь дня народження Бандери
Telegram канал RT
Хода в Києві на честь дня народження Бандери
Telegram канал RT
Хода в Києві на честь дня народження Бандери
Telegram канал RT
Хода в Києві на честь дня народження Бандери
Telegram канал RT
Інші фото та відео, а також подробиці ходи 1 січня Києві, пропонуємо подивитися за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення прийняла Верховна Рада восьмого скликання.
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