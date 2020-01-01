Зрадив Україну: в центрі Києва спалився фанат Росії

Російські пропагандисти отримали ексклюзивні фото з факельної ходи на честь дня народження Степана Бандери, яка пройшла в Києві 1 січня.

Так, видання RT на своєму Telegram каналі опублікувало кілька знімків зі своїми водяними знаками прямо з української столиці. Вказується, що фото надані російським агентством Ruptly (частина міжнародної телевізійної мережі RT).

"У центрі Києва зараз так", – підписали фотографії пропагандисти. Ймовірно, один із фотографів, який був присутній на марші, продав знімки Ruptly.

Смолоскипна хода в Києві-2020 Колаж

Хода в Києві на честь дня народження Бандери Telegram канал RT

Хода в Києві на честь дня народження Бандери Telegram канал RT

Хода в Києві на честь дня народження Бандери Telegram канал RT

Хода в Києві на честь дня народження Бандери Telegram канал RT

Інші фото та відео, а також подробиці ходи 1 січня Києві, пропонуємо подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення прийняла Верховна Рада восьмого скликання.

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