Викид радіації в Києві: рятувальники знайшли джерело небезпечного випромінювання

У Києві на території лабораторії центральної геофізичної обсерваторії Державної служби України з надзвичайних ситуацій знайшли дві капсули з цезієм, які випромінювали радіацію.
Вони промарковані індивідуальними номерами, передає ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Капсули перебували в фундаменті будівлі. За однією з версій, потрапити туди вони могли ще в 1986 році, адже на місці розташовувався штаб ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Місце інциденту
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Приміщення лабораторії, під яким виявили одну з капсул, звели за три роки – в 1989-му. Потім тридцять років у будівлі працювали вчені.
Керівник обсерваторії визнав, що в цьому корпусі вимірів радіоактивного фону ніколи не робили.
Місце, де були виявлені капсули
Скрін відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, на проспекті Науки був зафіксований викид радіації в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії.
Журналіст нашого видання побував на місці події і поспілкувався з працівниками закладу. Виявилося, що підвищений гамма-фон виявили ще 24 жовтня.
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