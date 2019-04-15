Привалило автомобіль і будівельників: у Києві сталася НП

У понеділок, 15 квітня, біля станції метро "Арсенальна" в Києві обвалилася частина будівельної конструкції.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook. Там же опубліковані фотографії з місця НП.
Уточнюється, що інцидент стався близько 19:55. За попередньою інформацією, під конструкцією, що впала, опинилися двоє будівельників, які отримали легкі тілесні ушкодження.
Як видно на знімках, конструкція також зачепила припаркований біля дороги автомобіль марки Volvo.
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
Як писав OBOZREVATEL, в Києві в Оболонському районі 27 березня обвалився дах гаражного боксу. Травми отримали дві жінки, одна з них померла.
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