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Привалило автомобіль і будівельників: у Києві сталася НП

1.6тЧитати матеріал російською

У понеділок, 15 квітня, біля станції метро "Арсенальна" в Києві обвалилася частина будівельної конструкції.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook. Там же опубліковані фотографії з місця НП.

Уточнюється, що інцидент стався близько 19:55. За попередньою інформацією, під конструкцією, що впала, опинилися двоє будівельників, які отримали легкі тілесні ушкодження.

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Як видно на знімках, конструкція також зачепила припаркований біля дороги автомобіль марки Volvo.

Привалило автомобіль і будівельників: у Києві сталася НП

facebook.com/KyivOperativ

Привалило автомобіль і будівельників: у Києві сталася НП

facebook.com/KyivOperativ

Привалило автомобіль і будівельників: у Києві сталася НП

facebook.com/KyivOperativ

Привалило автомобіль і будівельників: у Києві сталася НП

facebook.com/KyivOperativ

Привалило автомобіль і будівельників: у Києві сталася НП

facebook.com/KyivOperativ

Привалило автомобіль і будівельників: у Києві сталася НП

facebook.com/KyivOperativ

Як писав OBOZREVATEL, в Києві в Оболонському районі 27 березня обвалився дах гаражного боксу. Травми отримали дві жінки, одна з них померла.

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Новини Києва та Київської областіПП в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
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фотографии
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
А оккупанты в Кpыму в это вpемя еще какой то мост стpоят.Вот же суки,че твоpят!!!
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