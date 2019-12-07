"Щасливий бачити обличчя дітей!" Порошенко показав зворушливе відкриття ялинки. Відео та фото

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відкрив новорічну ялинку на ковзанці Roshen Winter Village в Києві.

Трансляція події була опублікована в суботу, 7 грудня, на Facebook-сторінці політика (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він зазначив, що був на Roshen Winter Village разом із дружиною Мариною та дочкою Євгенією.

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

"Напередодні Миколая та новорічних свят діти очікують дива з особливим почуттям, вірять, що їхні мрії обов'язково здійсняться. Щасливий бачити усміхнені обличчя дітей із Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації", – написав Порошенко.

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Він додав, що відкриття подібних ковзанок планується і в інших містах України, зокрема, в Харкові та Дніпрі. "Будемо множити дитяче щастя", – підкреслив лідер "ЄС".

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Як писав OBOZREVATEL, раніше в сесійній залі Верховної Ради України по обидва боки трибуни поставили перші ялинки.

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