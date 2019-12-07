"Щасливий бачити обличчя дітей!" Порошенко показав зворушливе відкриття ялинки. Відео та фото

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відкрив новорічну ялинку на ковзанці Roshen Winter Village в Києві.
Трансляція події була опублікована в суботу, 7 грудня, на Facebook-сторінці політика (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Він зазначив, що був на Roshen Winter Village разом із дружиною Мариною та дочкою Євгенією.
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
"Напередодні Миколая та новорічних свят діти очікують дива з особливим почуттям, вірять, що їхні мрії обов'язково здійсняться. Щасливий бачити усміхнені обличчя дітей із Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації", – написав Порошенко.
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Він додав, що відкриття подібних ковзанок планується і в інших містах України, зокрема, в Харкові та Дніпрі. "Будемо множити дитяче щастя", – підкреслив лідер "ЄС".
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Петро Порошенко
facebook.com/petroporoshenko
Як писав OBOZREVATEL, раніше в сесійній залі Верховної Ради України по обидва боки трибуни поставили перші ялинки.
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