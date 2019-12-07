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7 грудня • оновлено в 21:45
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"Щасливий бачити обличчя дітей!" Порошенко показав зворушливе відкриття ялинки. Відео та фото

1.9т
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П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відкрив новорічну ялинку на ковзанці Roshen Winter Village в Києві.

Трансляція події була опублікована в суботу, 7 грудня, на Facebook-сторінці політика (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він зазначив, що був на Roshen Winter Village разом із дружиною Мариною та дочкою Євгенією.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

"Напередодні Миколая та новорічних свят діти очікують дива з особливим почуттям, вірять, що їхні мрії обов'язково здійсняться. Щасливий бачити усміхнені обличчя дітей із Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації", – написав Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Він додав, що відкриття подібних ковзанок планується і в інших містах України, зокрема, в Харкові та Дніпрі. "Будемо множити дитяче щастя", – підкреслив лідер "ЄС".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

Як писав OBOZREVATEL, раніше в сесійній залі Верховної Ради України по обидва боки трибуни поставили перші ялинки.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Петро Порошенко Марина Порошенко
Місце
Україна Київ
Теги
політика фотографии видео Новорічна ялинка Roshen Партія "Європейська солідарність"
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Циничная гнида, обещавшая детям Донбасса подвалы, как спасение от пуль и снарядов, летящих от присланых им карателей.
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Бухое жывотное
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