Під Києвом санітарці погрожували підпалити будинок через коронавірус

Санітарці з Макарівського району Київської області місцеві жителі погрожували розправою, звинувачуючи в тому, що вона нібито контактувала з хворими на коронавірус і повинна перебувати на самоізоляції.

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Про це 18 квітня повідомила пресслужба місцевої поліції. Інцидент стався в одному з сіл, сама жінка працює в столичній лікарні. Інформацію про погрози копи дізналися з мережі.

Автори публікації стверджували, що медику навіть намагалися підпалити будинок, кинувши у двір пляшку з "коктейлем Молотова".

У Макарівському районі санітарці погрожували спалити будинок Колаж

Інформацію поліцейські зареєстрували в Єдиному обліку та провели необхідну перевірку. Встановлено, що в селі проживають два молодших медичних працівники, один з яких дійсно знаходиться на самоізоляції.

Щодо іншої санітарки чиновник місцевого самоврядування, не маючи на те відповідних підстав, надав неправдиву інформацію про начебто перебування жінки на самоізоляції.

Біля будинку постраждалої виявили скляну пляшку, в якій була рідина з різким запахом, але без слідів горіння.

"Працівники Макарівського відділення поліції провели з представниками місцевого самоврядування та з жителями села роз'яснювальну роботу щодо нерозповсюдження неправдивих чуток про громадян", – сказано в повідомленні.

У Макарівському районі санітарці погрожували спалити будинок kv.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 18 квітня в Київській області виявлено 280 випадків COVID-19, у Києві – 770.

Всього в Україні підтверджено 5106 діагнозів нового коронавірусу. Померли 133 особи, 275 пацієнтів повністю одужали.

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