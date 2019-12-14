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15 грудня • оновлено в 01:32
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Під Києвом трагічно загинули двоє чоловіків: фото з місця НП

1.6т
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У селі Хотянівка Вишгородського району Київської області двоє чоловіків загинули, провалившись під лід озера.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в області. Уточнюється, що трагедія трапилася в суботу, 14 грудня.

"О 13:15 в оперативно-диспетчерську службу Вишгородського району надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про необхідність допомоги в пошуку двох чоловіків", – сказано в повідомленні.

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Ілюстрація. ДСНС

Ілюстрація. ДСНС

Капітал

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород.

Тіла загиблих були знайдені. На місці події працювали 5 рятувальників з особового складу.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

kv.dsns.gov.ua

Фото з місця НП

Фото з місця НП

kv.dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в одному з містечок Кіпру потонув трирічний хлопчик з України.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ГосЧС смерть фотографии
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Нех шастать сами виноваты
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