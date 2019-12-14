Під Києвом трагічно загинули двоє чоловіків: фото з місця НП

У селі Хотянівка Вишгородського району Київської області двоє чоловіків загинули, провалившись під лід озера.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в області. Уточнюється, що трагедія трапилася в суботу, 14 грудня.
"О 13:15 в оперативно-диспетчерську службу Вишгородського району надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про необхідність допомоги в пошуку двох чоловіків", – сказано в повідомленні.
Ілюстрація. ДСНС
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До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород.
Тіла загиблих були знайдені. На місці події працювали 5 рятувальників з особового складу.
Фото з місця НП
kv.dsns.gov.ua
Фото з місця НП
kv.dsns.gov.ua
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