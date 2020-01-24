У місті Боярка Київської області в п'ятницю, 24 січня, зупинили автомобіль, який, ймовірно, раніше вчинив ДТП. Водій, надавши посвідчення помічника народного депутата Віктора Медведчука, почав погрожувати поліцейським.

Про це на сторінці у Facebook повідомив експерт із безпеки дорожнього руху Олексій Павловський. Як видно на опублікованих фотографіях, посвідчення оформлене на В'ячеслава Клименка.

Павловський пояснив, що Mercedes PK 2317G сірого кольору був помічений за допомогою системи "безпечне місто".

В'ячеслав Клименко, помічник Віктора Медведчука, погрожував поліції Колаж

Авто проходило за орієнтуванням. "Місяць тому співробітники заправної станції подзвонили в поліцію і повідомили, що п'яний молодик на автомобілі Mercedes приїхав заправлятися, а коли почав залишати заправну станцію, вирвав заправний шланг і кілька метрів протягнув за собою співробітника (заправника) і зник із місця ДТП", – сказано в повідомленні.

За словами Павловського, Клименко почав переховуватися від співробітників поліції, "створюючи одну за одною аварійну ситуацію на дорозі".

Очевидці стверджують, що швидкість автомобіля місцями перевищувала 180 кілометрів на годину.

В'ячеслав Клименко facebook.com/pavlovskiyad

Авто, яке зупинили копи facebook.com/pavlovskiyad

Посвідчення помічника Медведчука facebook.com/pavlovskiyad

"Через кілька кварталів пану Клименку все ж вдалося ненадовго відірватися від поліції і під'їхати до приватного будинку, де почати проби заховати автомобіль на території ділянки на вул. Київська", – написав Павловський.

Він додав, що під час затримання водій "постійно погрожував співробітникам поліції, ображав їх сім'ї, говорив що "Я помічник Медведчука і мені все по**й" обіцяв проблеми і фізичну розправу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києві 22 січня сталася смертельна аварія – автомобіль Renault Logan служби охорони "Тигр" буквально вилетів на зупинку з людьми. Водій іномарки загинув на місці ДТП.

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