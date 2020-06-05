4 червня на дитячому майданчику в Парку Перемоги в Броварах під Києвом 8-річна дівчинка впала під гойдалку і отримала серйозні травми рук, ніг і голови.

Як повідомляється на сторінці Facebook Броварського відділу поліції, очевидці того, що сталося, розповіли, що на одній з гойдалок вирішили покататися кілька дітей від 8 до 14 років. Коли вони сильно розгойдалися, дитина не втрималася і випала. Інші діти цього не помітили і продовжили кататися, що і стало причиною травм.

Під Києвом дівчинка потрапила в реанімацію після падіння з гойдалки Facebook Броварського відділу поліції

На допомогу дитині кинулися небайдужі перехожі, які звільнили жертву і надали їй першу допомогу до приїзду медиків.

Зараз дівчинка перебуває в реанімаційному відділенні Броварської ЦРЛ. Їй попередньо діагностували перелом однієї ноги і плеча, забій спини і голови.

Де перебували батьки дитини в момент інциденту – невідомо. У поліції обіцяють, що вони понесуть відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кременчуці дев'ятимісячна дитина потрапила до реанімації з гострим медикаментозним отруєнням краплями для носа.

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