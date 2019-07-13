"Печерні люди!" Мережу розлютив вчинок хлопця через ДТП під Києвом

Користувачів мережі обурив вчинок хлопця, що вирішив підзаробити на продажу пива з фури, яка 12 липня потрапила в ДТП під Києвом, на Бориспільській трасі. Велика частина пляшок з авто розбилося вщент.

У Facebook "Київ Оперативний" було опубліковано відео з Instagram-stories хлопця.

У ролику можна побачити, як він завантажує хмільний напій в свою машину.

"Спонсор нашого вечора – "Оболонь", – каже хлопець у короткому ролику.

Інтернет-користувачі не схвалили вчинок юного підприємця і залишили гнівні коментарі.

Мережа розлютив вчинок хлопця через ДТП під Києвом facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляє "Інформатор", ДТП сталося близько 15:00. На щастя, люди в пригоді не постраждали.

За словами водія фури, він їхав з Києва до Харкова і під час повороту з причепа стали сипатися пляшки. Він передбачає, що вантаж був погано закріплений, саме тому і відбулося таке "горе для любителів хмільного".

Чоловік, який був за кермом, не надто активно йшов на розмову, так як був не в настрої, адже переживає, що відповідальність повісять на нього. Пиво в буквальному сенсі вкрило дорогу.

Правоохоронці зізналися, що деякі "нахаби" навіть намагалися поцупити пару пляшок "під шумок". Деталі інциденту з'ясовуються.

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

ДТП на Бориспільській трасі kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Житомиром сталася кривава ДТП з кінної возом. Аварія сталася поблизу с. Піщів на 252 км автодороги Київ-Чоп.

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