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17 листопада • оновлено в 18:27
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У Києві пара зайнялася екстремальним сексом на мосту: кадри 18+

8.6т
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У Києві на арці одного з мостів прямо посеред дня хлопець і дівчина зайнялися сексом.

Пару встигли зазнімкувати очевидці. Відповідні фото були опубліковані на Telegram-каналі "Типичная Украина". Де саме були зроблені знімки, не уточнюється.

"Молода пара в пориві пристрасті вирішила зайнятися сексом прямо на мосту в Києві. Цей захід було знято на камеру. Всім би такого кохання", – сказано в пості.

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Відзначимо, поруч із молодими людьми видно дві пляшки, ймовірно, з алкоголем. Можна припустити, що коханці, займаючись екстремальним сексом, були нетверезими.

У Києві пара зайнялася екстремальним сексом на мосту: кадри 18+

Telegram-канал "Типичная Украина"

У Києві пара зайнялася екстремальним сексом на мосту: кадри 18+

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва поліція затримала чоловіка і жінку, які зайнялися сексом на очах у перехожих прямо на капоті припаркованого авто. Можливо, люди були в стані сильного наркотичного сп'яніння.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Секс курйоз фотографии
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