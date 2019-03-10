Падали дерева, зривало конструкції: Київ накрив потужний ураган. Моторошні фото наслідків

У Києві в неділю, 10 березня, розгулявся сильний ураганний вітер.
Як передає "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook, небезпечне погодне явище обернулося збитками для деяких жителів столиці.
Так, на вулиці Мазепи, 10, через сильні пориви дерево впало прямо на припарковане авто марки Infiniti.
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
У селищі Коцюбинське стався подібний випадок — дерево впало на дорогу, зачепивши автомобіль.
На вулиці Саперно-Слобідській, 10, здуло залізну конструкцію й вітром віднесло на припарковані авто.
facebook.com/KyivOperativ
У Дніпровському районі, на вул. Сулеймана Стальського, 10, впало дерево, подряпавши машину, яка стояла поряд.
Ілюстрація
24 Канал
Відзначимо, ураган 10 березня накрив також Львів. Зокрема, сильний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку на вулиці Рибній.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні оголосили штормове попередження. У всіх регіонах країни очікується сильний вітер.
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