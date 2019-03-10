Падали дерева, зривало конструкції: Київ накрив потужний ураган. Моторошні фото наслідків

У Києві в неділю, 10 березня, розгулявся сильний ураганний вітер.

Як передає "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook, небезпечне погодне явище обернулося збитками для деяких жителів столиці.

Так, на вулиці Мазепи, 10, через сильні пориви дерево впало прямо на припарковане авто марки Infiniti.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

У селищі Коцюбинське стався подібний випадок — дерево впало на дорогу, зачепивши автомобіль.

На вулиці Саперно-Слобідській, 10, здуло залізну конструкцію й вітром віднесло на припарковані авто.

facebook.com/KyivOperativ

У Дніпровському районі, на вул. Сулеймана Стальського, 10, впало дерево, подряпавши машину, яка стояла поряд.

Ілюстрація 24 Канал

Відзначимо, ураган 10 березня накрив також Львів. Зокрема, сильний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку на вулиці Рибній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні оголосили штормове попередження. У всіх регіонах країни очікується сильний вітер.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!