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Падали дерева, зривало конструкції: Київ накрив потужний ураган. Моторошні фото наслідків

20.4тЧитати матеріал російською

У Києві в неділю, 10 березня, розгулявся сильний ураганний вітер.

Як передає "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook, небезпечне погодне явище обернулося збитками для деяких жителів столиці.

Так, на вулиці Мазепи, 10, через сильні пориви дерево впало прямо на припарковане авто марки Infiniti.

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Київ накрив потужний ураган: фото наслідків

facebook.com/KyivOperativ

Київ накрив потужний ураган: фото наслідків

facebook.com/KyivOperativ

У селищі Коцюбинське стався подібний випадок — дерево впало на дорогу, зачепивши автомобіль.

На вулиці Саперно-Слобідській, 10, здуло залізну конструкцію й вітром віднесло на припарковані авто.

Київ накрив потужний ураган: фото наслідків

facebook.com/KyivOperativ

У Дніпровському районі, на вул. Сулеймана Стальського, 10, впало дерево, подряпавши машину, яка стояла поряд.

Київ накрив потужний ураган: фото наслідків
Київ накрив потужний ураган: фото наслідків
Київ накрив потужний ураган: фото наслідків
Київ накрив потужний ураган: фото наслідків
Київ накрив потужний ураган: фото наслідків
Київ накрив потужний ураган: фото наслідків
Київ накрив потужний ураган: фото наслідків

Ілюстрація

Ілюстрація

24 Канал

Відзначимо, ураган 10 березня накрив також Львів. Зокрема, сильний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку на вулиці Рибній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні оголосили штормове попередження. У всіх регіонах країни очікується сильний вітер.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ураганфотографиивидео
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И как Путин это делает?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Путин разбушевался.
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