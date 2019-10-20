Популярна мотоблогерка розбилася в страшній ДТП під Києвом: її останні фото

Останніми фото популярної мотоблогерки Олени Кузавової, яка загинула в ДТП у Києві 19 жовтня, стали знімки з байком.

Так, на Instagram-сторінці Кузавіні (нікнейм дівчини в соцмережі) найчастіше з'являлися світлини та відео саме з мотоциклом (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

В останньому своєму пості дівчина-байкер зазначила, що "любов до себе починається з концентрації на хорошому".

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

"Можу сказати, що досвід водіння приходить не з роками, досвід водіння приходить з кілометрами", – також ділилася думками Олена Кузавова.

Останнє фото instagram.com/kuzavini

Відзначимо, на сторінку блогерки в Instagram підписано понад 56,5 тисячі інтернет-користувачів.

Далі пропонуємо подивитися її найяскравіші фото:

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Олена Кузавіні instagram.com/kuzavini

Нагадаємо, аварія, в якій розбилася байкерша, сталася на Гостомельській трасі. Після зіткнення за дівчиною приїхала швидка, але вона померла дорогою до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Дніпрі у ДТП на Полтавському шосе загинув співробітник поліції. Ще чотирьох людей госпіталізували.

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