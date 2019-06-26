Накрив чорний дим: у Києві розгорілася велика пожежа. Перші подробиці та відео

У Києві в середу, 26 червня, розгорілася велика пожежа в районі Борщагівки.

Як повідомляє джерело OBOZREVATEL, НП сталася поблизу Кільцевої дороги за супермаркетом "Ашан". На кадрах із місця інциденту видно густий чорний дим (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За даними прес-служби ДСНС, пожежа виникла в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на території складу із секонд-хендом.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві facebook.com/eugene.sprytny

Відомо, що вогонь спалахнув близько 19:30 у складському приміщенні розміром 150х150 метрів на площі 7 тис. 500 м2.

Попередньо, жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві facebook.com/alau.kira

Пожежа в Києві facebook.com/yevgeniya.roik

Пожежа в Києві facebook.com/yevgeniya.roik

Пожежа в Києві facebook.com/yevgeniya.roik

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Донбасі в центрі Єнакієвого (Донецька область) між супермаркетом "Обжора" і ЦУМом спалахнула масштабна пожежа.

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