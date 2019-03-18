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На ринку Києва розгорілася велика пожежа: відео НП

1.1тЧитати матеріал російською

У Києві в ніч на вівторок, 19 березня, сталася пожежа на Деміївському ринку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний". Там же опубліковано відео, зняте очевидцем події.

Уточнюється, що НП сталася зі встановленими МАФами (малими архітектурними формами) близько 1:00. Свідки розповіли, що бачили на місці пожежі лікарів швидкої допомоги. Про постраждалих і причини загоряння інформації поки немає.

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На ринку Києва розгорілася велика пожежа: відео НП

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно депутати Київської міської ради на сесійному засіданні обговорили питання запровадження нових правил розміщення МАФів. Чиновники планують прибрати близько 70% кіосків у Києві.

Раніше незаконні МАФи масово знесли в Солом'янському районі столиці.

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Теми
Пожежа в КиєвіНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
пожежавидеоринокМАФи
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