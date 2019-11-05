У Києві на Куренівському (Блошиному) ринку на Петропавлівській площі конфлікт між продавцем і злодійкою переріс у масову бійку.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив "Київ Оперативний" на Telegram-каналі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Деякі з учасників розбірок, як розповіли свідки, були в стані алкогольного сп'яніння.

Скрін відео

"Бабуся побачила, як у неї крадуть речі, які вона продавала. Вона відштовхнула злодійку, а та покликала всю свою п'яну сім'ю, які почали бити бабусю і чоловіка, який заступився за неї", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, початок конфліктної ситуації на відеозапис очевидця не потрапив.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Дніпрі троє хлопців побилися прямо в салоні маршрутного таксі. Конфлікт, що незабаром переріс у бійку, розгорівся через дівчину.

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