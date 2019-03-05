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На Київщині знайшли "українську Антарктиду": з'явилися фото незвичної локації

16.2тЧитати матеріал російською

Жителі Вишгорода Київської області знайшли в місті незвичну локацію, яку прозвали "місцевою Антарктидою".

Відповідні фотографії, опубліковані інтернет-користувачами, з'явилися у Facebook-спільноті Вишгородського району.

"Крижані терикони. Київське море в сторону Лебедівки. Тільки тс-с-с. Усім потім скажете, що з'їздили на кілька днів в Антарктиду", — пожартувала автор посту.

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На Київщині знайшли "українську Антарктиду": з'явилися фото незвичної локації

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Київщині знайшли "українську Антарктиду": з'явилися фото незвичної локації

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Київщині знайшли "українську Антарктиду": з'явилися фото незвичної локації

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Київщині знайшли "українську Антарктиду": з'явилися фото незвичної локації

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Київщині знайшли "українську Антарктиду": з'явилися фото незвичної локації

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Київщині знайшли "українську Антарктиду": з'явилися фото незвичної локації

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали українське місто Дніпро з незвичного ракурсу – в форматі 360 градусів. Знімки вулиць були зроблені з висоти пташиного польоту.

Також з'явилися фото Києва, зняті з такого ж незвичайного ракурсу, через що на українську столицю багато хто подивився по-новому.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
фотографии
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