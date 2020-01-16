Головна Новини
16 січня • оновлено в 21:54
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ дайджест

Дитина під дверима склалася навпіл: моторошна НП у лікарні Києва потрапила на відео

1.9т
Читати матеріал російською

Момент падіння дверей на 4-річного хлопчика в лікарні Києва потрапив на відео.

Ролик із камер спостереження в коридорі установи з'явився на Telegram-каналі "Кримінальна Україна" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Новини
На Одещині 10-річна дівчинка впала в алкогольну кому: що трапилося

Дитина під дверима склалася навпіл: моторошна НП у лікарні Києва потрапила на відео

Скрін відео

На опублікованих кадрах видно, що дитина йшла по коридору і в якийсь момент підійшла до дверей, які стояли, притулені до стіни.

Після того, як вони впали на хлопчика, придавивши його до підлоги, жінка з візочком (ймовірно, мама постраждалого) кинулася до нього на допомогу, однак їй спочатку вдалося підняти лише одні двері.

Нагадаємо, в результаті НП дитина отримала перелом стегнової кістки та шоковий стан, хлопчику потрібна операція. За фактом події поліція почала перевірку.

Потерпілий хлопчик

Потерпілий хлопчик

Facebook/Олександр Суворов

Дитина під дверима склалася навпіл: моторошна НП у лікарні Києва потрапила на відео

Скріншот Telegram-каналу "Кримінальна Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитячій міській лікарні №1 Києва, де вибухнув скандал через знущання з однорічної дитини, намагалися приховати імена причетних лікарів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
видео постраждала дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги