Дитина під дверима склалася навпіл: моторошна НП у лікарні Києва потрапила на відео

Момент падіння дверей на 4-річного хлопчика в лікарні Києва потрапив на відео.

Ролик із камер спостереження в коридорі установи з'явився на Telegram-каналі "Кримінальна Україна" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Скрін відео

На опублікованих кадрах видно, що дитина йшла по коридору і в якийсь момент підійшла до дверей, які стояли, притулені до стіни.

Після того, як вони впали на хлопчика, придавивши його до підлоги, жінка з візочком (ймовірно, мама постраждалого) кинулася до нього на допомогу, однак їй спочатку вдалося підняти лише одні двері.

Нагадаємо, в результаті НП дитина отримала перелом стегнової кістки та шоковий стан, хлопчику потрібна операція. За фактом події поліція почала перевірку.

Потерпілий хлопчик Facebook/Олександр Суворов

Скріншот Telegram-каналу "Кримінальна Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитячій міській лікарні №1 Києва, де вибухнув скандал через знущання з однорічної дитини, намагалися приховати імена причетних лікарів.

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