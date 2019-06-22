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Горланили "Священну війну": в центрі Києва зняли збіговисько "русского міра". Відео

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У Києві біля будівлі Верховної Ради в суботу, 22 червня, пройшов мітинг прихильників "русского міра".

Відеотрансляцію з місця подій на своєму YouTube-каналі вів блогер Андрій Луганський (щоб подивитися ролики, поскрольте сторінку вниз).

На акції зібралися кілька десятків людей, в основному – люди пенсійного віку.

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Горланили "Священну війну": в центрі Києва зняли збіговисько "русского міра". Відео

скрін відео

У руках вони несли хрести і портрети з діячами Другої світової війни (маршалів Георгія Жукова, Костянтина Рокоссовського та інших), а також зображення радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Горланили "Священну війну": в центрі Києва зняли збіговисько "русского міра". Відео

скрін відео

Горланили "Священну війну": в центрі Києва зняли збіговисько "русского міра". Відео

скрін відео

Горланили "Священну війну": в центрі Києва зняли збіговисько "русского міра". Відео

скрін відео

Учасники акції "молилися", співали радянські пісні, зокрема, "Священную войну". "Русскій мір" у Києві", – прокоментував ситуацію блогер.

Крім того, на місці сталася сутичка "православних" з активістами, які вимагали у поліції припинити збори.

Правоохоронці втрутилися в події, відібравши портрети і хрести. Після цього люди продовжили мітинг.

Горланили "Священну війну": в центрі Києва зняли збіговисько "русского міра". Відео

скрін відео

Горланили "Священну війну": в центрі Києва зняли збіговисько "русского міра". Відео

скрін відео

Обережно! У деяких відео присутня нецензурна лексика!

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що фанатка "русского міра", комісар Ради Європи Дуня Міятович зібралася відвідати анексований український Крим.

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Теми
Новини Києва та Київської областіросійська пропагандаАкції протесту в КиєвіРосійсько-український конфлікт
Особа
Йосип Сталін
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
мітингВерховна Рада Українифотографиивидеопропаганда
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Мир Миру
Мир Миру
Це акція Московського патріархату. А в руках у пєвчих - "ікони"?
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Растрюлювати!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что, нацики, обделались???
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