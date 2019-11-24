Із двома дітьми, на червоний: моторошна аварія з Кулебою потрапила на відео

ДТП з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою, яка відбулася в селищі Чабани під Києвом, потрапила на відео.

Записом із камер відеоспостереження поділилися на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На кадрах зазнято зіткнення мікроавтобуса й авто Toyota. Легкова машина, в якій, попередньо, перебував чиновник зі своїми дітьми, після удару врізалася у відбійник.

ДТП із Миколою Кулебою Колаж

"Із двома дітьми, без дитячих крісел, на червоний наосліп", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за даними журналістів, Кулеба та його старший син після аварії знаходяться в дуже важкому стані.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу уповноваженим із прав дітей 1 червня.

Кулеба вже займав цю посаду з грудня 2014 до травня 2019 року, проте був звільнений п'ятим президентом країни Петром Порошенко.

З 2006 до грудня 2014 року Кулеба був начальником Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.

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