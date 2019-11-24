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24 листопада • оновлено в 19:04
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Із двома дітьми, на червоний: моторошна аварія з Кулебою потрапила на відео

30.8т
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ДТП з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою, яка відбулася в селищі Чабани під Києвом, потрапила на відео.

Записом із камер відеоспостереження поділилися на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На кадрах зазнято зіткнення мікроавтобуса й авто Toyota. Легкова машина, в якій, попередньо, перебував чиновник зі своїми дітьми, після удару врізалася у відбійник.

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ДТП із Миколою Кулебою

ДТП із Миколою Кулебою

Колаж

"Із двома дітьми, без дитячих крісел, на червоний наосліп", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за даними журналістів, Кулеба та його старший син після аварії знаходяться в дуже важкому стані.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу уповноваженим із прав дітей 1 червня.

Кулеба вже займав цю посаду з грудня 2014 до травня 2019 року, проте був звільнений п'ятим президентом країни Петром Порошенко.

З 2006 до грудня 2014 року Кулеба був начальником Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Микола Кулеба
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП постраждала дитина видео фотографии
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Вы просто идиоты! То одно видео (черная тайота в бус), то другое (два буса в серебристую тойоту! Вы вообще следите за тем что выставляете?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
о! перезалили видео. на красный ехал Кулёбок.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Откуда он ехал, что за мyдак монтировал видео? Красный был для него если он полностью пересек перекресток а если с поворота?
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