Чути вибухи: в Києві розгорілася потужна пожежа. Перші фото та відео

У Деснянському районі Києва в суботу, 22 вересня, розгорілася сильна пожежа.
За попередньою інформацією, у промзоні за Дарницькою ТЕЦ спалахнули автоцистерни, повідомляється на Instagram-сторінці dtp.kiev.ua.
"Щось сильно палає і вибухає. Кілька одиниць пожежної техніки їде на місце події", – сказано в повідомленні.
Скрін відео "Київ Оперативний"
"Київ Оперативний" передає, що вогонь видно на вулиці Віскозній навпроти "Епіцентру". "Чути вибухи. Дорогу для автомобілів перекрито", – відзначили очевидці в Facebook.
Фото з місця НП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня в Києві сталася пожежа в районі парку Дружби народів.
14 вересня в Києві спалахнув популярний пляж у Гідропарку. За свідченнями очевидців, загорівся цілий комплекс Bora Bora Beach Club.
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