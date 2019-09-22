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23 вересня • оновлено в 00:15
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Чути вибухи: в Києві розгорілася потужна пожежа. Перші фото та відео

7.8т Читати матеріал російською

У Деснянському районі Києва в суботу, 22 вересня, розгорілася сильна пожежа.

За попередньою інформацією, у промзоні за Дарницькою ТЕЦ спалахнули автоцистерни, повідомляється на Instagram-сторінці dtp.kiev.ua.

"Щось сильно палає і вибухає. Кілька одиниць пожежної техніки їде на місце події", – сказано в повідомленні.

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Чути вибухи: в Києві розгорілася потужна пожежа. Перші фото та відео

Скрін відео "Київ Оперативний"

"Київ Оперативний" передає, що вогонь видно на вулиці Віскозній навпроти "Епіцентру". "Чути вибухи. Дорогу для автомобілів перекрито", – відзначили очевидці в Facebook.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

instagram.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня в Києві сталася пожежа в районі парку Дружби народів.

14 вересня в Києві спалахнув популярний пляж у Гідропарку. За свідченнями очевидців, загорівся цілий комплекс Bora Bora Beach Club.

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Теми
Пожежа в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
видео пожежа
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Разве это пожар? Мощный пожар в Крыму, там помойка горит, Роксолана не даст соврать.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Карма ? Или божья кара ?
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Савченко Александр
Савченко Александр
О ! Шашлык с вислоухих !
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Махал Махалыч, мудозвон, засунь язык себе в очко и бегом на пожар.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Савченко Александр, быдлoo - ты методичку хоть вверх ногами переверни! Ты настолько туп, кац помойный - противно. Такая дрянь с паРРаши поналезла!
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