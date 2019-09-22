Чути вибухи: в Києві розгорілася потужна пожежа. Перші фото та відео

У Деснянському районі Києва в суботу, 22 вересня, розгорілася сильна пожежа.

За попередньою інформацією, у промзоні за Дарницькою ТЕЦ спалахнули автоцистерни, повідомляється на Instagram-сторінці dtp.kiev.ua.

"Щось сильно палає і вибухає. Кілька одиниць пожежної техніки їде на місце події", – сказано в повідомленні.

Скрін відео "Київ Оперативний"

"Київ Оперативний" передає, що вогонь видно на вулиці Віскозній навпроти "Епіцентру". "Чути вибухи. Дорогу для автомобілів перекрито", – відзначили очевидці в Facebook.

Фото з місця НП instagram.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня в Києві сталася пожежа в районі парку Дружби народів.

14 вересня в Києві спалахнув популярний пляж у Гідропарку. За свідченнями очевидців, загорівся цілий комплекс Bora Bora Beach Club.

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