Десятки снарядів: біля Шулявського моста в Києві знайшли масштабний арсенал. Фото з місця НП

У Києві в п'ятницю, 8 листопада, за 30 метрів від Шулявського шляхопроводу знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

Це сталося під час заміни інженерних мереж, інформує пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

На місце викликали фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вже вилучили 35 снарядів різних типів. Роботи тривають.

Ілюстрація. Шулявський міст ТСН

Боєприпаси, як наголосив Пантелєєв, будуть знищені в установленому порядку, прилеглу територію уважно обстежать.

Фото з місця НП kyivcity.gov.ua

Фото з місця НП kyivcity.gov.ua

Фото з місця НП kyivcity.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно представник Інституту електрозварювання, доктор технічних наук Валерій Позняков заявив, що унікальний міст Патона в Києві – в критичному стані й потребує реконструкції.

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