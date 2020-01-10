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11 січня • оновлено в 01:47
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"Дідусь не встиг перейти": у Києві сталася велика смертельна ДТП

1.2т
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У Києві в результаті ДТП помер літній чоловік-пішохід.

Як передає dtp.kiev.ua, аварія сталася на вулиці Цвєтаєвої. "Kia на високій швидкості збив дідуся з паличкою, який не встиг перейти на зелений. Розбито три авто", – сказано в повідомленні.

"Дідуся відкинуло на 30 метрів, взуття відлетіла на 50. Хліб з пакета розлетівся по дорозі. 18 секунд на перехід 6 смуг. Він не встиг, Kia їхав занадто швидко", – відзначається в заяві.

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ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

ДТП в Києві на Цвєтаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові 9 січня на перехресті зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус. В результаті загинула 3-річна дівчинка.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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