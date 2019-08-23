День Незалежності: в мережі показали фото з репетиції Ходи Гідності

У мережу потрапили нові знімки з репетиції Ходи Гідності до 28-ї річниці Дня Незалежності.

Фото в Facebook опублікував Олег Богайчук. Репетиції проходять кілька останніх днів, його організацією займається кліпмейкер Алан Бадоєв.

У заході будуть задіяні не тільки військовослужбовці, а й поліцейські, працівники ДСНС. Візьмуть участь також діти і курсанти Київського військового ліцею.

Напередодні в мережі також показали, що буде не тільки оркестр, а й жовто-сині піаніно, що викликало бурю обурення в мережі.

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиція Ходи Гідності facebook.com/Bogachuk.Oleg

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду Ходу Гідності, в якій мають взяти участь представники різних родів військ ЗСУ, ветерани АТО, а також "медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери".

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