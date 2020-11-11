Де була царська площа в Києві: у мережі згадали раритет

У мережі опублікували рідкісну фотографію Європейської площі в Києві, яка раніше мала назву Царської.

Площа отримала назву в 1869 році на честь імператора Олександра II.

До кінця XIX століття там звели дві значних будівлі – Купецькі збори (побудовано в 1882 за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва, зараз на місці цієї будівлі – Національна філармонія України) і будинок Слов'янського.

Європейська площа знаменита також тим, що саме тут у 1892 році вперше почався регулярний рух електричного трамвая.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, й авто.