ДБР відкрило провадження проти поліцейських, яких підозрюють у рейдерстві

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження стосовно співробітників Голосіївського управління Національної поліції в Києві за фактами перевищення ними службових повноважень. Може йтися про рейдерське захоплення власності.

Як стало відомо з виписки з ЄРДР, поліція Голосіївського району нібито прийняла одну із сторін в корпоративному конфлікті. Зокрема, до можливого рейдерського захоплення може бути причетний начальник управління Владислав Іщенко.

Йдеться про те, що в листопаді 2020 року в столиці невідомі намагалися виселити з квартири жінку. Після смерті чоловіка, в її розпорядженні залишилися дорогі об'єкти нерухомості. Також подружжю належало підприємство ТОВ "СП" АТАД К", директором якого є вдова – Оксана Ксенофонтова.

Як розповіла сама жінка, рейдери спробували незаконно вилучити з керівництва фірми, де вона значиться директоркою, а також виселили її із квартири і забрали звідти всі речі – коштовності, картини, шуби і грошові кошти.

Жінка нібито викликала на місце поліцейських, а ті слідчо-оперативну групу. Однак СОГ так на виклик і не приїхали. Замість них, за її словами, до будинку під'їхали "тітушки".