З'явилося відео падіння авто з мосту в Києві

Поліція опублікувала відео моменту моторошної ДТП у Києві 7 грудня, коли автомобіль впав з мосту на дорогу.

Того вечора водійка Subaru, рухаючись Броварським проспектом, в напрямку мосту Метро, не впоралась з керуванням та наїхала на дорожню огорожу. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після цього авто впало з мосту та перекинулося на дах. В результаті ДТП травмувалася лише 47-річна водійка. Жінку забрали медики до лікарні. Слідчі з'ясують усі обставини та причини аварії.

У Києві автомобіль впав з мосту Скріншот

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