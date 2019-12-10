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10 грудня • оновлено в 12:05
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/ Кримінал

З'явилося відео падіння авто з мосту в Києві

1.9т
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Поліція опублікувала відео моменту моторошної ДТП у Києві 7 грудня, коли автомобіль впав з мосту на дорогу.

Того вечора водійка Subaru, рухаючись Броварським проспектом, в напрямку мосту Метро, не впоралась з керуванням та наїхала на дорожню огорожу. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після цього авто впало з мосту та перекинулося на дах. В результаті ДТП травмувалася лише 47-річна водійка. Жінку забрали медики до лікарні. Слідчі з'ясують усі обставини та причини аварії.

У Києві автомобіль впав з мосту

У Києві автомобіль впав з мосту

Скріншот

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Автор
Яра Дорош
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