З'явилося відео моменту смертельного ДТП з мотоциклом у Києві
У Києві на проспекті Любомира Гузара відбулося смертельне ДТП, у якому загинули пішохід, водій і пасажир мотоцикла Yamaha. З'явилося відео моменту аварії.
Кадри, зняті реєстратором припаркованого авто, виклав Telegram-канал "Киев сейчас". Мотоцикл збив пішохода, який, за попередньою інформацією, переходив дорогу в недозволеному місці.
На кадрах видно, що мотоцикліст пронісся проїжджою частиною на великій швидкості.
Від зіткнення чоловік-пішохід і пасажир мотоцикла загинули на місці події. Водій мотоцикла помер у кареті швидкої допомоги.
Відомо, що загиблому водієві було 23 роки, його пасажиру – 21, пішоходу – 55 років. Поліція розслідує ДТП.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на перетині проспекту Леся Курбаса та проспекту Вацлава Гавела мотоцикліст збив двох пішоходів.