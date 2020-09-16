З'явилося відео моменту смертельного ДТП з мотоциклом у Києві

Борис Бондар Кримінал 13:37, 16.09.2020 Оновлено: 14:04, 16.09.2020

У Києві на проспекті Любомира Гузара відбулося смертельне ДТП, у якому загинули пішохід, водій і пасажир мотоцикла Yamaha. З'явилося відео моменту аварії.

Кадри, зняті реєстратором припаркованого авто, виклав Telegram-канал "Киев сейчас". Мотоцикл збив пішохода, який, за попередньою інформацією, переходив дорогу в недозволеному місці.

На кадрах видно, що мотоцикліст пронісся проїжджою частиною на великій швидкості.

Від зіткнення чоловік-пішохід і пасажир мотоцикла загинули на місці події. Водій мотоцикла помер у кареті швидкої допомоги.

Відомо, що загиблому водієві було 23 роки, його пасажиру – 21, пішоходу – 55 років. Поліція розслідує ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на перетині проспекту Леся Курбаса та проспекту Вацлава Гавела мотоцикліст збив двох пішоходів.

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