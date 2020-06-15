З'явилося відео ДТП у Києві, в якій збили поліцейську

З'явилося відео ДТП, в якій на проспекті Палладіна Києва постраждала інспектор патрульної поліції.

На опублікованому записі в YouTube показано, що в автомобіль Hyundai врізався в машину марки Nissan, а останній протаранив авто поліції. В результаті зіткнення авто вчинила наїзд на поліцейську, яку затисло між машинами.

ДТП в Києві

Також на відео показано, що при зіткненні постраждав і чоловіків, якого Nissan протягнув на капоті, і його також затиснуло між авто. На допомогу поспішили поліцейські і водії проїжджаючих повз машин, які допомогли потерпілому вибратися.

Нагадаємо, що аварія сталася 14 червня на столичному проспекті Палладіна. Постраждалу поліцейську з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та закритою черепно-мозковою травмою доставили в лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 8 червня на київському проспекті Перемоги сталася масштабна ДТП з летальним результатом.