З'явилися перші фото та відео з чоловіком, котрий пригрозив підірвати міст Метро в Києві

Вікторія Довгань Кримінал 15:06, 1.06.2020 Оновлено: 15:26, 1.06.2020

У мережі опублікували перші фото та відео з чоловіком, який пригрозив підірвати міст Метро в Києві. В руках зловмисника помітили пакет, від якого тягнеться провід до кнопки в руці.

Світлини опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook. У зв'язку з НП в столиці України ввели план "Грім". На місце прибула поліція (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Загроза підриву мосту Метро в Києві
dtp.kiev.ua
Загроза підриву мосту Метро в Києві
dtp.kiev.ua
Загроза підриву мосту Метро в Києві
dtp.kiev.ua

Що стосується руху, то проїзд через міст закритий. Червона лінія метро працює:

  • від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна",

  • від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Загроза підриву мосту Метро в Києві
dtp.kiev.ua
Загроза підриву мосту Метро в Києві
dtp.kiev.ua
Загроза підриву мосту Метро в Києві
dtp.kiev.ua

Новина оновлюється.

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Кияни Кримінал

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