З'явилися перші фото та відео з чоловіком, котрий пригрозив підірвати міст Метро в Києві

У мережі опублікували перші фото та відео з чоловіком, який пригрозив підірвати міст Метро в Києві. В руках зловмисника помітили пакет, від якого тягнеться провід до кнопки в руці.

Світлини опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook. У зв'язку з НП в столиці України ввели план "Грім". На місце прибула поліція (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Загроза підриву мосту Метро в Києві dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту Метро в Києві dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту Метро в Києві dtp.kiev.ua

Що стосується руху, то проїзд через міст закритий. Червона лінія метро працює:

від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна",

від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Загроза підриву мосту Метро в Києві dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту Метро в Києві dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту Метро в Києві dtp.kiev.ua

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