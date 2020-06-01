З'явилося перші фото та відео з чоловіком, котрий пригрозив підірвати міст метро в Києві

У мережі опублікували перше фото чоловіка, який пригрозив підірвати міст метро в Києві. В руках зловмисника помітили пакет, від якого тягнеться провід до кнопки в руці.

Світлину опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook. У зв'язку з НП в столиці України ввели план "Грім". На місце прибула поліція.

Загроза підриву мосту метро в Києві dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту метро в Києві dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту метро в Києві dtp.kiev.ua

Що стосується руху, то проїзд через міст закритий. Червона лінія метро працює:

від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна",

від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Загроза підриву мосту метро в Києві dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту метро в Києві dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту метро в Києві dtp.kiev.ua

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