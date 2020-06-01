Головна Новини
1 червня • оновлено в 15:18
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

З'явилося перші фото та відео з чоловіком, котрий пригрозив підірвати міст метро в Києві

2.7т
Читати матеріал російською

У мережі опублікували перше фото чоловіка, який пригрозив підірвати міст метро в Києві. В руках зловмисника помітили пакет, від якого тягнеться провід до кнопки в руці.

Світлину опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook. У зв'язку з НП в столиці України ввели план "Грім". На місце прибула поліція.

Загроза підриву мосту метро в Києві

Загроза підриву мосту метро в Києві

dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту метро в Києві

Загроза підриву мосту метро в Києві

dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту метро в Києві

Загроза підриву мосту метро в Києві

dtp.kiev.ua

Що стосується руху, то проїзд через міст закритий. Червона лінія метро працює:

  • від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна",

  • від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Загроза підриву мосту метро в Києві

Загроза підриву мосту метро в Києві

dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту метро в Києві

Загроза підриву мосту метро в Києві

dtp.kiev.ua

Загроза підриву мосту метро в Києві

Загроза підриву мосту метро в Києві

dtp.kiev.ua

Новина оновлюється.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
2
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Кияни Кримінал

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги