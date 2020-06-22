З'явилися подробиці й відео масштабної ДТП на Хрещатику

З'явилося відео ДТП, яка трапилася вранці 22 червня в Києві на вулиці Хрещатик.

Патрульна поліція Києва опублікувала відеозапис і подробиці події на своєму YouTube-каналі. Правоохоронці уточнили, що в ДТП постраждали п'ять автомобілів: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai і Volkswagen.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з транспортним засобом Mercedes, що зупинився попереду", – повідомили в поліції.

Через зіткнення Mercedes за інерцією проїхав вперед і врізався в Geely, який стояв попереду нього. Від удару Geely виїхав на сусідню смугу, де зіткнувся з Mitsubishi, а Mercedes проїхав прямо та врізався у Volkswagen.

Всі автомобілі отримали механічні пошкодження, а на водія Hyundai склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через це ДТП на деякий час було заблоковано рух дорогою.