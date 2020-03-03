У мережі оприлюднили фото та імена загадково зниклих на Київщині рибалок. Це Сергій Кривда та Віталій Мацола.

Інформацію розмістили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Там опублікували і карту з локацією, де, згідно із останніми даними мобільного оператора, були рибалки, і знімок їхнього човна (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, зниклими виявилися: Сергій Кривда, 1960 року народження, та Віталій Мацола, 1963 року народження.

На Київщині загадково зникли рибалки. Сергій Кривда та Віталій Мацола

"Хто був на рибалці у цьому районі з 29.02.2020 до сьогодні та, можливо, бачив цих людей (речі, багаття, човни) – допоможіть, будь ласка", – йдеться в пості.

На Київщині загадково зникли рибалки. Їхній човен

На Київщині загадково зникли рибалки. Місце, де їх помітили востаннє

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині загадково зникло двоє чоловіків, які вийшли на риболовлю на човні. Востаннє вони виходили на зв'язок 29 лютого.

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