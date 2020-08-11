З'явилися фото спаленої Tesla Богдана: згоріла майже дощенту
У мережі опублікували фото спаленого вранці 11 серпня автомобіля Tesla S, який належить колишньому керівникові Офісу президента Андрієві Богдану.
Кадри оприлюднило видання ТСН.ua. На них видно, що автомобіль практично згорів дощенту. Цілою залишилася тільки передня частина Tesla.
Крім того, вогонь пошкодив авто Mazda, яке стояло поруч, – у нього обгорів бік.
Поруч з Tesla була будка з охороною стоянки. Охоронець розповів, що не спав, проте палія не бачив.
"Все трапилося за секунди. Спалахнуло. Я вибіг з вогнегасником, трохи загасив і викликав пожежних", – сказав охоронець. Чоловік спочатку сказав, що автомобілем користувалися Богдан і його дружина, а потім змінив свої свідчення і заявив, що ця Tesla належала брату Андрія Богдана.
Втім, сам екскерівник ОП раніше підтвердив, що спалена Tesla належить йому.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Києві 11 серпня горів автомобіль Tesla, який належить колишньому керівникові Офісу президента України Андрієві Богдану.
Джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах розповіли, що машину Богдана підпалили. На дах Tesla поставили сумку з невідомим вмістом.
У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана.
Пізніше з'явилося відео моменту підпалу машини Богдана. Камера зафіксувала, як зловмисник підпалює її й тікає з місця злочину.