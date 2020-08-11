З'явилися фото спаленої Tesla Богдана: згоріла майже дощенту

У мережі опублікували фото спаленого вранці 11 серпня автомобіля Tesla S, який належить колишньому керівникові Офісу президента Андрієві Богдану.

Кадри оприлюднило видання ТСН.ua. На них видно, що автомобіль практично згорів дощенту. Цілою залишилася тільки передня частина Tesla.

Крім того, вогонь пошкодив авто Mazda, яке стояло поруч, – у нього обгорів бік.

У Mazda, яка стояла поруч, обгорів бік tsn.ua

У Mazda, яка стояла поруч, обгорів бік tsn.ua

Поруч з Tesla була будка з охороною стоянки. Охоронець розповів, що не спав, проте палія не бачив.

"Все трапилося за секунди. Спалахнуло. Я вибіг з вогнегасником, трохи загасив і викликав пожежних", – сказав охоронець. Чоловік спочатку сказав, що автомобілем користувалися Богдан і його дружина, а потім змінив свої свідчення і заявив, що ця Tesla належала брату Андрія Богдана.

Втім, сам екскерівник ОП раніше підтвердив, що спалена Tesla належить йому.

Спалена Tesla Андрія Богдана tsn.ua

Спалена Tesla Андрія Богдана tsn.ua

Спалена Tesla Андрія Богдана tsn.ua

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