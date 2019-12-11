Зв'язали охорону та напали на дитину: під Києвом пограбували будинок відомого лікаря

У селі Козин, Київська область пограбували будинок голови відділу спортивної та балетної травми Інституту травматології та ортопедії НАМН України, президента Української асоціації спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії.

Як повідомляє "УНН" з посиланням на джерело в поліції, п'ятеро невідомих чоловіків проникли на територію маєтку, де напали на охоронця і зв'язали його.

Після грабіжники увірвалися в будинок, в якому знаходилися домогосподарка і донька господаря (2012 року народження). Нападники закрили обох в туалеті.

Відзначається, що зловмисники відчинили сейф, де знаходилися готівкові гроші та коштовності. Попередньо вкрадено понад 200 тисяч доларів. Вартість прикрас поки встановлюється.

Поліція почала кримінальне провадження, ведеться досудове розслідування по ст. 186 КК України (грабіж).

Додамо, що згідно із записом на сайті Інституту травматології та ортопедії керівником відділу спортивної та балетної травми є доктор медичних наук, професор, заслуженого лікаря України Олександр Коструб.

Олександр Коструб sportmed.kiev.ua

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