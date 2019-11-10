Звірячий напад на ветерана АТО в Києві: поліція зловила підозрюваних

Поліція затримала підозрюваних у побитті ветерана АТО Ігоря Панова і його дружини.

Як повідомила пресслужба поліції Києва в Facebook, нападниками виявилися чоловіки 1989 і 1990 років народження. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

"Ми встановили, що вчора ввечері між сином та матір’ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і нанесли подружжю тілесні ушкодження та втекли. Чоловіка та жінку госпіталізували і прооперували", – розповіли в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Ігор Панов (позивний "Хан") Facebook Тетяна Руденька

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві п'ятеро невідомих побили 41-річного ветерана АТО Василя Давиденка, який зробив камінг-аут. Чоловік переконаний, напад стався саме через одкровення.

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