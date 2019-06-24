Звіряча розправа над хлопчиком у Києві: опубліковано фото ймовірного вбивці

На тілі убитого в Києві 9-річного Захара Черевка були множинні колото-різані рани й травма черепа.

Речі дитини вбивця викинув на березі, а тіло втопив у озері, повідомили в прес-службі поліції Києва. Також правоохоронці опублікували фото підозрюваного – брата вітчима убитого Захара (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На березі була захована сорочка загиблого і блокнот. Також водолази дістали з дна озера предмети, схожі на ніж і молоток", – уточнили в поліції.

Чоловіка затримали через те, що в день зникнення дитини він був зафіксований поряд із ним на камерах спостереження. У поліцейській дільниці він зізнався у скоєному.

Пошуки тіла

Ніж

"Йому 30 років, він живе в Києві та веде аморальний спосіб життя. З хлопчиком був добре знайомий, оскільки є братом співмешканця мами загиблого. Дитина більшість часу жила з бабусею, окремо від нової сім'ї", – заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

Підозрюваний Поліція в Києві

За попередніми даними, в день вбивства між хлопчиком і підозрюваним виник конфлікт, і він вирішив помститися дитині.

Як писав OBOZREVATEL, 22 червня Захарчик вийшов зі свого будинку, щоб брати інтерв'ю у перехожих, після чого зник. 23 червня інформацію про пошуки хлопчика поширили в соцмережах, проте ввечері стало відомо, що знайшли тіло дитини.

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