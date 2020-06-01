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1 червня • оновлено в 21:20
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Зґвалтування в поліції Кагарлика: підозрюваних може бути більше

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Кількість підозрюваних у справі про зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику може збільшитися.

Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський після засідання в понеділок, 1 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

У цій справі проходить оцінка дій кожного посадовця відділення поліції, "від керівника до чергового".

"Членів комітету вразила та ситуація, що працівники Кагарлицького відділення поліції абсолютно були впевнені в своїй безкарності. Вони навіть не намагалися приховати сліди цього злочину", – зазначив нардеп.

Монастирський заявив, що особисто був у цьому відділенні поліції і бачив сліди крові в одному з приміщень, які співробітники поліції навіть не пробували змити. Він додав, що затримані не визнають провини і стверджують, що жінка сама погодилася на статевий зв'язок.

Зараз проводяться 43 експертизи, розслідуванням справи займаються близько 20 слідчих ДБР.

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Ілюстрація

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Секс-скандал у поліції Кагарлика
Особа
Денис Монастирський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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