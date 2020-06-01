Кількість підозрюваних у справі про зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику може збільшитися.
Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський після засідання в понеділок, 1 червня, передає "Інтерфакс-Україна".
У цій справі проходить оцінка дій кожного посадовця відділення поліції, "від керівника до чергового".
"Членів комітету вразила та ситуація, що працівники Кагарлицького відділення поліції абсолютно були впевнені в своїй безкарності. Вони навіть не намагалися приховати сліди цього злочину", – зазначив нардеп.
Монастирський заявив, що особисто був у цьому відділенні поліції і бачив сліди крові в одному з приміщень, які співробітники поліції навіть не пробували змити. Він додав, що затримані не визнають провини і стверджують, що жінка сама погодилася на статевий зв'язок.
Зараз проводяться 43 експертизи, розслідуванням справи займаються близько 20 слідчих ДБР.
Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Працівників Кагарлицького відділу поліції у Київській області підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було усунуте.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані у зґвалтуванні працівники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються у зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
У Києві заарештували поліцейських із Кагарлика Сергія Сулиму й Миколу Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.
За результатами першого етапу службового розслідування були звільнені 10 співробітників.
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