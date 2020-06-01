Кількість підозрюваних у справі про зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику може збільшитися.

Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський після засідання в понеділок, 1 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

У цій справі проходить оцінка дій кожного посадовця відділення поліції, "від керівника до чергового".

"Членів комітету вразила та ситуація, що працівники Кагарлицького відділення поліції абсолютно були впевнені в своїй безкарності. Вони навіть не намагалися приховати сліди цього злочину", – зазначив нардеп.

Монастирський заявив, що особисто був у цьому відділенні поліції і бачив сліди крові в одному з приміщень, які співробітники поліції навіть не пробували змити. Він додав, що затримані не визнають провини і стверджують, що жінка сама погодилася на статевий зв'язок.

Зараз проводяться 43 експертизи, розслідуванням справи займаються близько 20 слідчих ДБР.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За результатами першого етапу службового розслідування були звільнені 10 співробітників.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!