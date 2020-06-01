Зґвалтування в Кагарлику: адвокат поліцейського є родичем судді
Адвокат зґвалтованої в Кагарлику дівчини Євген Мельниченко заявив, що захисник одного із затриманих поліцейських є родичем судді місцевого суду.
"Адвокат одного з підозрюваних – це чоловік племінниці судді в Кагарлицькому суді, де розглядатиметься справа. Я поговорив з потерпілою і з її матір'ю, що треба переносити суд в інший район, тому що є фактор зв'язків адвоката з суддями", – сказав Мельниченко в коментарі ТСН.
Відзначається, що суддя Іванюта Т.Є. має родинні зв'язки з адвокатом підозрюваного Дмитром Матюшенковим.
З Єдиного державного реєстру судових рішень вдалося дізнатися, що в 2017 році при розгляді справи щодо порушень ПДР прокурор подав клопотання про відвід адвокату Матюшенкову Д.В., посилаючись на те, що він не може брати участь в цьому кримінальному провадженні, оскільки є чоловіком племінниці судді, в чому вбачається приватний інтерес. Суд клопотання тоді задовольнив.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Працівників Кагарлицького відділу поліції у Київській області підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було усунуте.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані у зґвалтуванні працівники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються у зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
У Києві заарештували поліцейських із Кагарлика Сергія Сулиму й Миколу Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.
За результатами першого етапу службового розслідування були звільнені 10 співробітників.