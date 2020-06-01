Адвокат зґвалтованої в Кагарлику дівчини Євген Мельниченко заявив, що захисник одного із затриманих поліцейських є родичем судді місцевого суду.

"Адвокат одного з підозрюваних – це чоловік племінниці судді в Кагарлицькому суді, де розглядатиметься справа. Я поговорив з потерпілою і з її матір'ю, що треба переносити суд в інший район, тому що є фактор зв'язків адвоката з суддями", – сказав Мельниченко в коментарі ТСН.

Відзначається, що суддя Іванюта Т.Є. має родинні зв'язки з адвокатом підозрюваного Дмитром Матюшенковим.

З Єдиного державного реєстру судових рішень вдалося дізнатися, що в 2017 році при розгляді справи щодо порушень ПДР прокурор подав клопотання про відвід адвокату Матюшенкову Д.В., посилаючись на те, що він не може брати участь в цьому кримінальному провадженні, оскільки є чоловіком племінниці судді, в чому вбачається приватний інтерес. Суд клопотання тоді задовольнив.

Зґвалтування в Кагарлику, ілюстрація

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За результатами першого етапу службового розслідування були звільнені 10 співробітників.

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