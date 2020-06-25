Зґвалтування у Кагарлику: захист постраждалої розповів про погрози копа
Постраждала від дій поліцейських у Кагарлику на Київщині нині боїться за своє життя через погрози одного з фігурантів, Миколи Кузіва.
Про це розповіла її адвокатка Олена Сотник 25 червня під час пресконференції на тему "Поліція має захищати, а не катувати: депутати й адвокати беруть під захист постраждалу в Кагарлику". На заході була присутня і сама постраждала Неля Погребицька (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми думали, чи варто їй зустрічатися та розмовляти з журналістами. Але через те, що вона перебуває у дуже серйозному і психологічному важкому стані, і вона за себе боїться і за свою родину. Коли заарештовували одного з фігурантів, Миколу Кузіва, він чітко сказав – "я скоро повернуся і ви зрозумієте, ви тоді отримаєте". Погрози ці лунали і сама Неля і її родина боїться", – заявила Сотник.
Адвокатка також додала, що "Кагарлицька справа" є пріоритетною для всієї України.
"Вона (Неля Погребицька – ред.) дійсно є фігурантом резонансної справи, справи яка сколихнула всю країну та нагадала про Врадіївку, про Переяслав-Хмельницький. І сьогодні Неліна справа є важкою, але пріоритетною для всієї країни", – додала Сотник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було відсторонено.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в зґвалтуванні співробітники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
У Києві заарештували поліцейських із Кагарлика Сергія Сулиму та Миколи Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.
За результатами першого етапу службового розслідування було звільнено 10 співробітників.
Постраждала дівчина розповіла, як її ґвалтували й били копи в Кагарлику.