Постраждала від дій поліцейських у Кагарлику на Київщині нині боїться за своє життя через погрози одного з фігурантів, Миколи Кузіва.

Про це розповіла її адвокатка Олена Сотник 25 червня під час пресконференції на тему "Поліція має захищати, а не катувати: депутати й адвокати беруть під захист постраждалу в Кагарлику". На заході була присутня і сама постраждала Неля Погребицька (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми думали, чи варто їй зустрічатися та розмовляти з журналістами. Але через те, що вона перебуває у дуже серйозному і психологічному важкому стані, і вона за себе боїться і за свою родину. Коли заарештовували одного з фігурантів, Миколу Кузіва, він чітко сказав – "я скоро повернуся і ви зрозумієте, ви тоді отримаєте". Погрози ці лунали і сама Неля і її родина боїться", – заявила Сотник.

Адвокатка також додала, що "Кагарлицька справа" є пріоритетною для всієї України.

"Вона (Неля Погребицька – ред.) дійсно є фігурантом резонансної справи, справи яка сколихнула всю країну та нагадала про Врадіївку, про Переяслав-Хмельницький. І сьогодні Неліна справа є важкою, але пріоритетною для всієї країни", – додала Сотник.

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