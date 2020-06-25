Зґвалтування у Кагарлику: стало відомо, коли двері місцевої поліції "заколотять хрест-навхрест"

Яра Дорош Кримінал 20:10, 25.06.2020 Оновлено: 20:10, 25.06.2020

Після зґвалтування в Кагарлику Київської області місцевий відділ поліції остаточно ліквідують вже 25 липня.

Про це журналістам РБК-Україна повідомило джерело в обласній поліції. За його словами, після цього на дзвінки та повідомлення жителів міста буде реагувати Обухівський відділ поліції, який знаходиться у 40 кілометрах.

"Відділ поліції в Кагарлику, відповідно до закону, ще буде офіційного існувати до 25 липня. Але 25 липня в цьому приміщенні хрест-навхрест двері заколотять, і поліції вже не буде в цьому районі", – сказав співрозмовник журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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