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Зґвалтування у Кагарлику: стало відомо, коли двері місцевої поліції "заколотять хрест-навхрест"

Яра Дорош
Яра Дорош
Кримінал
940
Поліція в Кагарлику

Поліція в Кагарлику

Після зґвалтування в Кагарлику Київської області місцевий відділ поліції остаточно ліквідують вже 25 липня.

Про це журналістам РБК-Україна повідомило джерело в обласній поліції. За його словами, після цього на дзвінки та повідомлення жителів міста буде реагувати Обухівський відділ поліції, який знаходиться у 40 кілометрах.

"Відділ поліції в Кагарлику, відповідно до закону, ще буде офіційного існувати до 25 липня. Але 25 липня в цьому приміщенні хрест-навхрест двері заколотять, і поліції вже не буде в цьому районі", – сказав співрозмовник журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиївСекс-скандал у поліції КагарликаНовини Києва та Київської області
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