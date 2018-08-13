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Зґвалтування дитини під Києвом: спливли подробиці про педофіла

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Затриманий за підозрою в згвалтуванні 8-річної дівчинки в Білоцерківському районі Київської області виявився раніше судимим.

Як повідомили ТСН у поліції, чоловік сидів у в'язниці за крадіжки і грабежі. Наразі він знаходиться в СІЗО.

При цьому 28-річна мати постраждалих дітей відмовляється спілкуватися з пресою і соціальними працівниками. Але жінці, яка довірила незнайомій людині своїх дітей, загрожує штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків.

При цьому односельці розповіли, що про цю сім'ю нічого не знають. Звідки жінка з дітьми приїхала невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 36-річний чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку в кукурудзяному полі на очах її 5-річного брата.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна
Об'єкт
педофiли
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