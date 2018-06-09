"Зустрів в*ту!" У Києві напали на відомого продюсера

Відомий український музичний журналіст, колишній продюсер співачки Наталії Могилевської, Олександр Ягольник заявив, що 8 червня в Києві на нього було скоєно замах.

Про це він розповів в своєму блозі на OBOZREVATEL. Так, пізно ввечері він повертався додому, коли з-за дерева вийшов невідомий.

"Це ти, той Ягольник?" - запитав чоловік. "Є розмова", - продовжив він.

Потім він вийняв ніж і завдав удар, цілячись в область серця. Однак Ягольник виставив руку і отримав поранення в неї.

Нападник розгубився і втік - за ним під'їхала машина.

"Зустрів в*ту. З ножем. Вночі. Прикро. Але їм ніколи не вдасться мене зламати. Хіба що вбити..." - прокоментував Ягольник замах на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ягольник не раз заявляв, що виступає за покарання для українських артистів, які виступають у РФ, у той час як російські військові вбивають українців на Донбасі.