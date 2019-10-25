Зупинив авто друга-порушника: в Києві поліцейський накинувся на патрульного

У Києві поліцейський управління протидії наркозлочинності накинувся на патрульного через те, що той зупинив автомобіль його знайомого, який порушив правила дорожнього руху.
Намагаючись "захистити" свого товариша від перевірки патрульної поліції, оперуповноважений почав перешкоджати колезі, повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.
"Патрульні через порушення ПДР зупинили автомобіль, який вів знайомий підозрюваного. Оперуповноважений почав вести себе агресивно, заважав спілкуванню поліцейських із водієм, намагався покинути місце події останнім", – уточнили правоохоронці.
На прохання припинити протидію зловмисник не відреагував та навіть штовхнув поліцейського. Йому повідомили про підозру за с. 342 – опір правоохоронцю під час виконання ним службових обов'язків. Його помістили під домашній арешт.
Поліція України
cenzor.net
Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2019 Києві спалахнув гучний скандал через поліцейського, який провів жорстке затримання активістів.
Під час інциденту один з правоохоронців крикнув "Лягай, Бандеро!".
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У мережі опублікували повне відео жорстокого затримання активістів поліцейськими спецпризначення.
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