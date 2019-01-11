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Зухвале викрадення хлопця під Києвом: момент потрапив на відео

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У OBOZREVATEL з'явилося відео, на якому зафіксовано момент викрадення 24-річного Миколи Куликова в с. Святопетрівське під Києвом 10 січня.

Відеозапис із камери зовнішнього спостереження надала подруга хлопця. На кадрах видно, як кілька людей когось б'ють, а потім тягнуть.

"На відео - Коля і ті, хто на нього напав", - зазначила дівчина.

Зліва Микола з дівчиною. Справа - підозрювані у викраденні

Зліва Микола з дівчиною. Справа - підозрювані у викраденні

Наша співрозмовниця розповіла, що в момент нападу, що стався на території ЖК "Петрівський квартал", молодий чоловік кричав: "Допоможіть!" Хлопець також кликав свого друга Дмитра, який знаходився поруч у магазині, але той нічого не чув. Згодом невідомі заштовхали Миколу в машину і поїхали.

За словами дівчини, у викраденні брали участь троє невідомих, які до цього протягом двох годин чекали молодого чоловіка.

Зухвале викрадення хлопця під Києвом: момент потрапив на відео

Дівчина надала ще одне відео, де помітні обличчя передбачуваних викрадачів. Видно, як двоє чоловіків у куртках і шапках темного кольору (в одного були сині джинси) вийшли з авто Citroen АА 5234 ВХ. Саме на цьому автомобілі зникли викрадачі - відзначають свідки.

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За словами подруги Куликова, поліцію викликав випадковий перехожий. Також дівчина зазначила, що правоохоронці приїхали на місце десь через півтори години після події.

Про можливі мотиви нападу на Миколу дівчині нічого невідомо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Citroen, на якому зникли викрадачі Куликова, раніше засвітився в аналогічних злочинах. Так, протягом декількох місяців у Києві було викрадено двох чоловіків і в обох випадках фігурував один і той же легковик.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція Українивикрадення
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
1.5 часа мусарье ехало ? Аваков тварь хорони детей своих .
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